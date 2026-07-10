El ministro de Educación, Jorge Marticorena, afirmó que su cartera no interviene en las acciones que desarrolla la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Durante una entrevista en Canal N, también negó haber ejercido presiones para el nombramiento de autoridades en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y señaló que la salida del anterior titular de la superintendencia estuvo relacionada con los cuestionamientos formulados desde comisiones del Congreso.

Respecto a la sentencia judicial consignada en su declaración jurada por una deuda de 11 mil 700 soles vinculada a un proceso de alimentos, el titular del Minedu explicó que el monto correspondía a pensiones devengadas acumuladas entre agosto de 2021 y septiembre de 2022.

Marticorena aseguró que la obligación económica fue pagada por completo apenas recibió la notificación correspondiente. Además, sostuvo que “nunca se le dejó de asistir a mi hija” desde el momento de la concepción.

También agregó que los documentos que acreditan el cumplimiento de esos pagos fueron incorporados al expediente administrativo que evalúa la idoneidad de los altos funcionarios del ministerio.

El ministro también se pronunció sobre la decisión de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que lo declaró persona no grata en enero de 2023 por considerar que impulsó una iniciativa que afectaba el presupuesto de esa casa de estudios.

En respuesta, señaló que el proyecto para crear la Universidad Tecnológica de Chincha atendía una demanda histórica de la provincia, contó con el respaldo de otros dos congresistas de la región y contemplaba únicamente cinco carreras vinculadas con la actividad económica local.