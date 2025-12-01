El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, afirmó que los cambios previstos para el Inpe no incluyen el retiro ni la renovación del personal.

“De ninguna manera (habrá despidos). Recuerde usted que incluso nosotros tenemos un déficit de personal”, declaró en RPP al ser consultado sobre eventuales modificaciones en la entidad penitenciaria.

La aclaración se dio luego de encabezar una requisa en el penal de Cañete, que opera con una población muy por encima de su capacidad.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales del Inpe, cuyo objetivo fue incautar objetos prohibidos y desmontar instalaciones clandestinas usadas para actividades ilícitas.

Martínez señaló que, pese a que se retiraron conexiones eléctricas irregulares dentro de las celdas, aún se detectaron más instalaciones en algunos pabellones, las cuales fueron deshabilitadas.