El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, afirmó que las requisas efectuadas en penales del país vienen mostrando resultados al permitir la detección de artículos no permitidos.

En declaraciones a RPP, señaló que “las requisas que estamos haciendo a nivel nacional funcionan porque estamos encontrando estas sustancias y objetos (prohibidos)”, y remarcó que ello obliga a fortalecer la seguridad en los ingresos.

Tras supervisar una intervención en el penal de Cañete, el titular de Justicia indicó que en estos operativos se han incautado drogas, celulares, conexiones eléctricas irregulares, aparatos electrónicos y cargadores, incluso artesanales. También mencionó que se hallaron libretas con números telefónicos que serán investigadas para conocer su finalidad.

Martínez precisó que en el penal del Milagro se detectaron cerca de tres kilos de pasta básica de cocaína y anfetaminas enterradas en los jardines.

En Cañete se clausuraron instalaciones eléctricas no autorizadas y se retiraron artículos que podrían facilitar comunicaciones ilícitas dentro del establecimiento.