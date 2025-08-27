El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó la Resolución Directoral N.° 019-2025-MTC, que propone consolidar un sistema único de pago electrónico de peaje en todo el país, aplicable en carreteras de la Red Vial Nacional, departamental y provincial, tanto concesionadas como no concesionadas.

Se trata del proyecto “Lineamientos para la interoperabilidad de la información generada en el telepeaje”, abierto a comentarios y aportes hasta el 7 de setiembre.

El proyecto establece los criterios técnicos y operativos que deberán cumplir los gestores viales e instituciones competentes para poner en marcha el telepeaje.

Entre sus disposiciones, se definen las características mínimas que tendrán los sistemas de lectura de la Placa Única Nacional de Rodaje, considerando tanto la información alfanumérica como el chip RFID (Radio Frequency Identification). Con ello, se busca garantizar confiabilidad tecnológica, durabilidad de los equipos y seguridad en la circulación vehicular.

Otro aspecto del documento es la incorporación de tecnologías complementarias que permitan optimizar la identificación de vehículos y asegurar que el sistema sea interoperable en el futuro, es decir, que funcione de manera integrada en todas las carreteras sin importar el operador vial.

En materia de fiscalización, se señala que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), las municipalidades provinciales, la Policía Nacional del Perú y el MTC tendrán a su cargo la supervisión y gestión de la información que genere el telepeaje.

Asimismo, los gestores viales podrán detectar posibles infracciones de tránsito y derivarlas a la SUTRAN o a los gobiernos locales, adjuntando medios probatorios como imágenes o registros de placas.

El documento también autoriza que las instituciones habiliten canales digitales —como correos electrónicos o mesas de partes virtuales— para recibir y enviar información vinculada al sistema.