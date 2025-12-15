Un nuevo testimonio revelaría que Juan José Santiváñez, actual candidato por Alianza Para el Progreso (APP), habría continuado realizando actividades en su estudio jurídico mientras se desempeñaba como ministro del Interior, durante el mandato de Dina Boluarte.

Según el dominical de Cuarto Poder, se trata del Testigo Protegido N.º 005-2025 que brindó nuevos aportes a la investigación contra Santiváñez en la carpeta fiscal N.º 01-2025. Esta investiga una presunta organización criminal, con favorecimientos y pactos orquestados por Santiváñez a través de dos operadores; Percy Tenorio Gamonal y Marco Palacios Meza.

La nueva información ya está en manos del fiscal Aladino Gálvez, y corroboraría lo dicho por otro testigo que afirmó que Percy Tenorio es el custodio del IPAD y la computadora de Santiváñez, quien habría ejercido funciones en su estudio, considerado una acción ilegal.

“Tuve conocimiento que, en las noches, Juan José Santiváñez (ubicadas en las oficinas de Tenorio Gamonal), a ver los temas propios de su aún estudio. Marco Palacios Meza era socio del Estudio Santiváñez y, cuando Santiváñez ocupó el cargo del ministro del Interior, quien se quedó a cargo del estudio fue Marco Palacios, pero siempre liderado por Santiváñez”, refiere el testimonio.

Agrega que, en todos los escritos, se seguía utilizando la casilla n.º 743, el cual está a nombre de José Santiváñez Antúnez y vinculada a su correo electrónico.

“Tengo conocimiento que Yesenia de la Cruz Rivas, que era la administradora del Estudio Santiváñez se encuentra en España junto a su madre. Sé que ella salió el año pasado a Chile y luego de ahí se fue a España; posteriormente, su madre fue a su encuentro, y sé que el doctor Juan José Santiváñez Antúnez está que la apoya económicamente”, se lee.

Además, el testigo entregó a la Fiscalía evidencias que incluye cuatro fotografías, mensajes de WhatsApp, fechas y nombres. En las imágenes se mostrarían cajas con documentos, dispositivos como un iMac y un iPad, y referencias al procurador Ernesto Díaz.

El testimonio confirmaría también que la oficina de Santiváñez fue trasladada de Surco, luego funcionó frente a la embajada americana, para terminar en el piso 12 de San Isidro, donde se compartía con el estudio de Percy Tenorio.

“Eran tres los ambientes que fueron ocupados por el personal del estudio del doctor Santiváñez, lo cual lo corroboro con las 4 fotos que en este acto hago entrega y donde se visualizan las cajas de la mudanza en las oficinas del doctor Tenorio Gamonal y donde aparece el procurador del estudio y el digitalizador”, señala.

Dentro de estos ambientes, se habrían tratado temas que involucrarían al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y otros presuntos delitos.