El más reciente reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales muestra que Keiko Fujimori continúa en el primer lugar con 17.179% de los votos válidos. Sin embargo, la atención se centra en la pelea por el segundo puesto, donde la diferencia entre candidatos sigue siendo mínima.

En esa disputa aparece Roberto Sánchez con 12.020%, seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, quien registra 11.909%. Más atrás figura Jorge Nieto con 10.974%, dentro de un bloque de postulantes con resultados bastante cercanos.

La ONPE explicó que las actas electorales son los documentos oficiales que respaldan el proceso de votación.

Estos registros son elaborados por los miembros de mesa y contienen información sobre la instalación de mesas, el desarrollo de la jornada y el escrutinio final.

El organismo electoral también precisó que las actas procesadas ya pasaron por digitación y verificación, aunque aún no se suman al conteo oficial, mientras que las contabilizadas sí forman parte de los resultados difundidos.

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