La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó el 99.989 % de actas contabilizadas de las elecciones para la Municipalidad de Lima. Al cierre de las 10:00 p. m. de este viernes 30 de octubre, solo quedaban tres actas pendientes de evaluación por parte del Jurado Electoral Especial (JEE).

De acuerdo con los resultados oficiales, Renovación Popular obtiene el 27.685 % de los votos válidos , equivalente a 1 millón 554.690 votos. En segundo lugar se ubica Avanza País, con el 26.810 % y un total de 1 millón 505.558 votos. La diferencia entre ambas listas, lideradas por Rafael López Aliaga y Francis Allison, respectivamente, es de 49.132 votos.

Más atrás figura el Partido Democrático Somos Perú, con Carlos Bruce, que alcanza el 15.089 % de respaldo electoral. Le siguen Podemos Perú, con el 8.022 %, y Alianza para el Progreso, con el 4.347 % de los votos válidos.

En tanto, las actas observadas fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión y resolución, como parte del proceso electoral.

La ONPE también mantiene habilitada su plataforma digital para que los ciudadanos consulten las actas digitalizadas de cada mesa de sufragio y verifiquen los resultados oficiales.

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