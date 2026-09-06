La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión de 89 935 actas electorales que serán empleadas durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) del 4 de octubre.

El proceso se realiza en una imprenta ubicada en Ate y cuenta con la supervisión de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cada acta registra lo ocurrido durante la instalación de la mesa, la votación y el escrutinio. Junto con estos documentos, la ONPE imprime hojas borrador, hojas de asistencia, certificados para los miembros de mesa y carteles de resultados.

La producción tendrá una duración de entre 20 y 22 días y cada material pasa por revisiones manuales y electrónicas para verificar su contenido y numeración.

Los documentos son elaborados en papel con medidas de seguridad, entre ellas impresiones que no pueden ser detectadas a simple vista y que son visibles mediante luz ultravioleta.

Una vez terminada la impresión, el material será llevado a la sede de la ONPE en Lurín para su ensamblaje y posterior traslado hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), desde donde continuará su distribución.