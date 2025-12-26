El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, sostuvo que la minería ilegal se ha consolidado como la economía ilícita con mayores ganancias en el país.

Según evaluaciones de la institución, los beneficios que genera esta actividad superan ampliamente a los obtenidos por el tráfico ilícito de drogas.

El alto mando policial indicó que el avance de esta economía ilegal ha tenido un impacto directo en el aumento de delitos graves en distintas regiones.

En declaraciones a Canal N, explicó que prácticas como el sicariato y la extorsión están asociadas al control de yacimientos mineros por organizaciones criminales de carácter transnacional.

Como parte de la respuesta operativa, la Policía Nacional ha reforzado las intervenciones en centros penitenciarios para cortar las coordinaciones delictivas que se realizan desde el interior de los penales.

Estas acciones se complementan con operativos multisectoriales orientados a fiscalizar insumos utilizados por la criminalidad organizada, como explosivos, chips telefónicos y equipos móviles, en coordinación con Sucamec, Osiptel y el Ministerio del Interior.