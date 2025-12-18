Hoy, jueves 18 de diciembre, se realizó la firma del Pacto Ético Electoral entre las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales de 2026.

El acto, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se desarrolló en el Hotel Sheraton y tiene como finalidad promover la transparencia, el respeto y la convivencia democrática durante la campaña.

La suscripción del pacto es de carácter voluntario y es resultado de un proceso previo de coordinación con los partidos.

El director de Educación y Formación Cívica Electoral del JNE, Carlos Vilela del Carpio, explicó el trabajo realizado antes del evento.

“Han sido tres reuniones que hemos tenido con diferentes partidos, que en suma son 24 partidos políticos que han conocido los diez compromisos que nosotros hemos consensuado para que sea el decálogo del pacto ético”, explicó.

Durante la jornada no se registró la presencia de representantes del partido Renovación Popular. Tampoco se observó la participación de César Acuña en el evento convocado por el organismo electoral.

