El uso oportuno de los recursos del crédito suplementario será uno de los principales retos para el Ejecutivo, según advirtió la senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez.

La parlamentaria recordó que los fondos deberán ejecutarse durante el presente año, por lo que los ministerios tendrán que avanzar con el presupuesto antes de finalizar diciembre.

En declaraciones a Canal N, Juárez indicó que la asignación contempla recursos para atender distintas necesidades, entre ellas acciones frente al fenómeno de El Niño y la adquisición de kits escolares destinados a estudiantes de zonas menos favorecidas.

La legisladora también abordó las discrepancias registradas durante la votación del texto sustitutorio del crédito suplementario por más de S/8 millones, cuya aprobación fue debatida durante varios días en la Comisión Bicameral de Presupuesto.