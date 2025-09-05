La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) expresó su preocupación por el presunto hackeo al sistema de inteligencia nacional, señalando que este hecho representa un grave riesgo para la seguridad del Estado.

En declaraciones a Canal N, la legisladora advirtió que la filtración de datos sensibles podría poner en peligro a altos funcionarios, policías bajo investigación y periodistas, comprometiendo también las estrategias de defensa nacional.

Patricia Juárez cuestionó la eficacia de los recursos públicos destinados a la seguridad informática en los sistemas de inteligencia, recordando que se habían asignado millones de soles para proteger esta información. Sin embargo, consideró que estos fondos no fueron usados adecuadamente, dada la posible vulneración.

Ante esta situación, la parlamentaria adelantó que la Comisión de Inteligencia del Congreso iniciará un proceso de fiscalización y citará a los responsables de la gestión de seguridad digital. También se evaluarán medidas correctivas para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir en el futuro.

Juárez señaló que este caso debe ser una alerta urgente para reforzar los sistemas informáticos del país, ya que la delincuencia organizada está usando cada vez más herramientas tecnológicas para atacar al Estado.

Agregó que urge una respuesta inmediata y efectiva.