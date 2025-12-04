Pedro Castillo participó en la sesión del Pleno del Congreso mediante videollamada en medio del proceso que evaluó su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos.

El exmandatario tomó la palabra junto a su abogado y lanzó una serie de críticas contra el Legislativo, al que responsabilizó de su salida del poder.

Durante su intervención, Castillo afirmó que el Parlamento está por avalar decisiones que considera injustas. Remarcó que en las elecciones que lo llevaron a Palacio su victoria fue reconocida por organismos internacionales.

En su alegato, Castillo sostuvo que el Congreso actuó para retirarlo del cargo, pese a que había sido elegido por voto popular.

“Si el pueblo me dio el poder, ustedes me la quitaron; el pueblo me dio el poder y ustedes me lo usurparon”, señaló ante los legisladores que seguían el debate sobre su situación.