Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador manifestaron su preocupación por la situación migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, en un contexto marcado por su suspensión del Mercosur bajo el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, según informó la Cancillería peruana mediante un comunicado conjunto.
En el pronunciamiento, los países exhortaron a las autoridades venezolanas a respetar los estándares internacionales de derechos humanos, en línea con las advertencias formuladas por organismos de las Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Los gobiernos firmantes reafirmaron “su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”, subrayando su posición común frente a la crisis que afecta al país caribeño.
El acuerdo fue adoptado por los presidentes de Argentina, Paraguay y Panamá, así como por el canciller de Bolivia y altas autoridades de Ecuador y Perú, reunidos el 20 de diciembre.
