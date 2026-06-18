Durante una sesión de la Junta Ejecutiva de UNICEF, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez Dávila, presentó los resultados de la Transferencia Primera Infancia (TPI), un beneficio económico orientado a mejorar el acceso de niñas, niños y gestantes a servicios de salud y nutrición.

La funcionaria informó además que el Perú destinará aproximadamente 16,5 millones de dólares para garantizar la continuidad de esta intervención.

La TPI otorga un monto adicional a hogares afiliados al Programa Juntos que cuentan con gestantes o menores de 12 meses.

Este apoyo económico está vinculado al cumplimiento de controles de salud y otras condiciones relacionadas con el desarrollo infantil y la educación de los hijos.

Según los resultados de la evaluación de impacto difundidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y UNICEF, la estrategia permitió incrementar el acceso a pruebas de hemoglobina, suplementación con hierro y vacunación completa. Asimismo, se reportó una reducción de la desnutrición crónica en niños de 12 meses.

La presentación incluyó el testimonio de Merlyn Mauricio Zárate, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería y beneficiario del programa desde la infancia.