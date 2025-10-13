El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, quienes afrontan acusaciones por presunta afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso en agravio del Estado.

La decisión fue adoptada por el juez Wilson Verastegui Gálvez, quien el pasado 9 de octubre emitió una resolución disponiendo el enjuiciamiento de los mencionados procesados.

En el mismo documento también se encuentran comprendidos el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, actualmente no habido, y otras siete personas implicadas en el caso.

El magistrado ordenó remitir los actuados al Juzgado Penal Colegiado Nacional que corresponda, a fin de que se establezca la fecha y hora para el inicio de las audiencias orales.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco solicitó 25 años de prisión para Vladimir Cerrón, además de su inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos.

El Ministerio Público lo acusa por los presuntos delitos de afiliación a organización terrorista y obstrucción a la investigación del delito de terrorismo.

En el caso de los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido, la Fiscalía pidió 20 años de prisión e inhabilitación definitiva por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

Asimismo, solicitó cadena perpetua para Víctor Quispe Palomino y penas de entre 5 y 20 años de prisión —y también cadena perpetua— para los demás involucrados.

Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior planteó que Cerrón, Bermejo, Bellido y otros dos acusados paguen solidariamente 100 mil soles como reparación civil al Estado por el delito de afiliación a organización terrorista.

Además, solicitó que Cerrón y otros cuatro procesados abonen 30 mil soles adicionales por concepto de reparación civil en el delito de obstrucción a la investigación del terrorismo.