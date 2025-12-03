Tras una orden del Poder Judicial, Luis Arce Córdova deberá ser reincorporado como fiscal supremo titular. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuenta con un plazo máximo de cinco días para cumplir con lo dispuesto, y se le advierte que el incumplimiento podría acarrear multas para sus integrantes.

La decisión del Segundo Juzgado Constitucional de Lima se basa en la resolución emitida el 26 de noviembre por la Primera Sala Constitucional, en la que se declaró nulo el Procedimiento Disciplinario 116-2020-JNJ y todas las resoluciones en torno a ella.

“Dejando a salvo la competencia de la JNJ para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario contra el demandante; ordenar la reposición del demandante en el cargo de fiscal supremo titular que venía ejerciendo; y exonerar a la parte demandante del pago de los costos del proceso”, indica una parte de la resolución.

El documento del Poder Judicial advierte que, de no acatar la orden dentro del plazo establecido, todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia serán multados. Además, deberán restituir a Luis Arce Córdova en su cargo de Fiscal Supremo Titular del Ministerio Público y cumplir con las disposiciones señaladas por la autoridad judicial.

“El presente mandato debe cumplirse en el plazo máximo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de multa, a la entidad responsable y a los funcionarios responsables por omisión de sus funciones, de conformidad con el Artículo 27°, del Nuevo Código Procesal Constitucional”, finaliza la resolución.

Según la Junta Nacional de Justicia, la sentencia no podía ejecutarse debido a que Arce Córdova contaba con una segunda destitución vigente y un proceso de amparo en curso, lo que impedía su reincorporación. Sin embargo, con la anulación del proceso disciplinario, desapareció el obstáculo legal que impedía su retorno a la Fiscalía.

Es importante recordar que Luis Arce Córdova estuvo vinculado a los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, una presunta red de corrupción bajo investigación.