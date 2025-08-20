El Poder Judicial confirmó la incautación del teléfono celular que tenía en su poder Andrés Hurtado, al momento de su detención por parte de la Policía, el pasado 19 de septiembre de 2024, en una clínica del distrito de San Borja.
Es así como la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por el exconductor de televisión, con el que buscaba anular el extremo de la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien confirmó la incautación de su teléfono celular como parte de la investigación preparatoria por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.
NOTICIA EN DESAROLLO...
