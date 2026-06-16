El Poder Judicial dispuso reprogramar para el martes 30 de junio el inicio del juicio oral contra el presidente de la República, José María Balcázar, por presuntas irregularidades atribuidas a su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, cargo que ejerció entre 2019 y 2020.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo dispuso esta decisión tras aceptar el pedido de la defensa legal del mandatario, que solicitó la reprogramación de la audiencia de instalación del juicio oral, prevista inicialmente para hoy martes 16 de junio, argumentando una imposibilidad por fuerza mayor o caso fortuito.

Durante la sustentación de su solicitud, el abogado del jefe de Estado, el doctor Víctor Pariona, informó al juzgado que su patrocinado se encuentra actualmente fuera del país, en la ciudad de Roma, Italia, debido a actividades oficiales programadas previamente. Precisó que el Congreso de la República autorizó su salida del territorio nacional entre el 15 y el 19 de junio, con el objetivo de realizar una visita oficial al Estado de la ciudad del Vaticano para sostener una audiencia privada con el papa León XIV, además de una visita a París, Francia, en el marco de actividades vinculadas al ámbito comercial entre ambos países.

La defensa legal del mandatario también informó que ha presentado un recurso de excepción de prescripción de la acción civil, al considerar que ha vencido el plazo legal establecido para analizar lo referido al pago de una eventual reparación civil en este caso.

En ese contexto, la fiscal penal de Chiclayo, Bianca Baique Sánchez, señaló que su despacho no formula objeción alguna y se adhiere al pedido de reprogramación de la audiencia de inicio del juicio oral planteado por la defensa del presidente.

Sin embargo, la magistrada pidió que se suspenda el plazo de prescripción de la acción civil desde que José María Balcázar asumió la Presidencia de la República hasta el término de su mandato, con el fin de que dicho periodo no sea considerado en el cálculo al momento de evaluar el escrito de excepción de prescripción de la acción civil presentado en este caso.

Sobre este punto, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo precisó que el tema será evaluado en la audiencia de instalación del juicio oral, la cual ha sido reprogramada para el martes 30 de junio a las 9:00 de la mañana.

La Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo solicitó un año de pena privativa de la libertad contra José María Balcázar, además del pago de 348 mil soles como reparación civil, al imputarle el presunto delito de apropiación ilícita común.

De acuerdo con la acusación fiscal, los recursos financieros del Colegio de Abogados de Lambayeque no habrían sido debidamente bancarizados y, en su lugar, habrían sido depositados en cuentas personales. Los peritajes contables dan cuenta de movimientos que superan los 774 mil soles, así como de retiros que no habrían sido sustentados ni devueltos a la institución.