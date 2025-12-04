El Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 13461/2025-CR que autoriza la formación de causa penal contra Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, exministro de Trabajo durante el gobierno de Dina Boluarte, por presunto aprovechamiento indebido del cargo.

La medida se tomó luego de investigar su rol en los pagos de EsSalud a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C., basándose en denuncias presentadas por un congresista y la exfiscal de la Nación.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluyó que Adrianzén presionó para que EsSalud acelere el pago de más de S/ 41 millones a la empresa proveedora de kits de detección rápid a durante la pandemia de COVID-19, delito tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Durante el proceso se respetaron las garantías del debido procedimiento, incluyendo la defensa y la presentación de pruebas por parte del exministro, quien sostuvo que no hubo ninguna irregularidad ni presión para acelerar dichos pagos.

Finalmente, el 3 de diciembre de 2025, el Congreso decidió formar causa penal contra Adrianzén por negociación incompatible.

El presidente encargado del Congreso anunció que el expediente será remitido a la Fiscalía de la Nación para que continúe con las acciones legales pertinentes según la Constitución. Adrianzén rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una manipulación mediática.