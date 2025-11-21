El Pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción que proponía censurar al segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, por presuntas irregularidades en la conducción de la sesión de la Comisión Permanente donde se presentó la defensa de la exministra Betssy Chávez.

La iniciativa obtuvo 66 votos en contra, 17 a favor y 2 abstenciones, por lo que fue enviada al archivo.

La moción, sustentada por la congresista Norma Yarrow, acusaba a Cerrón de no garantizar imparcialidad ni el adecuado resguardo institucional al permitir la participación de un abogado inhabilitado, Raúl Noblecilla. Yarrow sostuvo que el vicepresidente no verificó la habilitación de la defensa técnica y vulneró la majestad del Congreso.

Sin embargo, congresistas como Susel Paredes y Flavio Cruz rechazaron la censura, alegando que en el debate parlamentario deben respetarse las discrepancias y que no corresponde al vicepresidente verificar colegiaturas, pues existen filtros previos para ello.

Otros legisladores también descartaron la sanción, señalando que cada quien es responsable de sus actos y resaltando que la Mesa Directiva fue elegida democráticamente.