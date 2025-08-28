El Poder Judicial sancionó a los cinco miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al director del Registro de Organizaciones Políticas por no acatar la inscripción del partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez.

La resolución impuso multas de cinco Unidades de Referencia Procesal (URP) a cada funcionario e instruyó al Ministerio Público evaluar acciones legales por desobediencia de mandatos judiciales. Asimismo, se estableció un plazo de dos días hábiles para que se cumpla la inscripción provisional del partido.

El JNE apeló la decisión, señalando que la ejecución de la orden afectaría el cronograma electoral y la equidad de las elecciones de 2026. Sin embargo, el juzgado consideró que la apelación no suspendía el cumplimiento de lo ordenado.

La demora en la inscripción impidió que Unidad Popular se integrara a la alianza “Venceremos”, conformada por Nuevo Perú y Voces del Pueblo. El juez también dispuso que el director del Registro de Organizaciones Políticas presente un informe escrito sobre el cumplimiento en un día hábil.