Pedro Pablo Kuczynski afirmó que el hecho de tener a cuatro expresidentes en prisión contribuye a la inestabilidad del país. Su declaración se dio luego de conocerse que Martín Vizcarra deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.

“Todo esto genera mucha inestabilidad y claro es fundamental tener una presidencia honesta. En mi caso no hay ninguna acusación o infundio de los dos años que yo pasé en la Presidencia”, declaró a RPP.

El exmandatario ofreció palabras de aliento a la familia de Martín Vizcarra, aunque prefirió no emitir una opinión personal sobre la situación de su exvicepresidente, quien permanecerá en un penal durante los próximos meses.

“Yo le deseo todo lo mejor a su esposa e hijos, pero no haré comentarios por él. (Sobre si se arrepiente de llevarlo en su plancha presidencial). Esa es otra discusión que se llevará a cabo más adelante”, expresó.

Vizcarra indicó que conoció anticipadamente sobre decisión de prisión preventiva: “Ya lo sabía hace dos días”

En un video que fue difundido en sus redes sociales tras su detención, Martín Vizcarra afirmó que ya sabía con antelación que se le impondría prisión preventiva. Esta medida forma parte del proceso en el que se le investiga por presunto cohecho pasivo propio, vinculado a los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, ocurridos durante su periodo como gobernador de dicha región.

“Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto ya lo sabía hace dos días, porque había una resolución que incluso estaba firmada dando este resultado porque esto no se trata ya de justicia, se trata de política”, manifestó Vizcarra en un clip publicado en su cuenta de TikTok.

También expresó que, según él, en el Perú opera “un pacto mafioso” que controla el país “desde las sombras” y está infiltrando todas las instituciones y poderes del Estado.

“Y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial”, aseguró.

El exmandatario recordó que fue destituido de la Presidencia de la República en 2020, y que en los años posteriores el Congreso lo ha inhabilitado en tres ocasiones.

“Y ahora, en el colmo, me meten preso sin tener sentencia ni tener condena. Porque ahora ya no se trata de Martín Vizcarra, ahora también se trata del peligro de que este pacto corrupto, mafioso, se adueñe de todo nuestro país”, expresó.

“Es el momento de levantar la voz y luchar entre todos para salvar nuestra democracia y conducir al país por la senda del progreso y desarrollo que todos nos merecemos. Ya basta de este pacto mafioso y corrupto que nos está gobernando y que se está adueñando de todo el Perú”, concluyó el expresidente.