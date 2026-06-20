La culminación del Hospital Antonio Lorena fue supervisada en Cusco por el presidente José María Balcázar, quien llegó a la región para participar en la entrega de la obra hospitalaria.

Durante la actividad, resaltó la importancia del proyecto para fortalecer la atención de salud de la población.

En su intervención, el jefe de Estado señaló que su gestión se enfoca en resultados concretos y recordó que se impartieron instrucciones al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, para continuar con la ejecución de obras consideradas prioritarias para el país.

Asimismo, Balcázar destacó la participación de las autoridades regionales y locales en el impulso de la obra.

“Nosotros desde el Gobierno no hemos hecho sino poner un granito de arena para que Cusco tenga esta obra extraordinaria en su proyección para la salud del pueblo. Sin salud no hay vida ni desarrollo. Esa fue la prioridad cuando tomamos el poder transitorio”, sostuvo.

El mandatario también afirmó que su gobierno promovió medidas orientadas a incluir a la población del sur del país, especialmente a las comunidades quechuas y aimaras.