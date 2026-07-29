El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que su visita al Perú permitió fortalecer nuevamente la relación entre ambos países y reactivar una agenda de trabajo conjunta.

El mandatario señaló que uno de los principales avances fue la reanudación del Gabinete Binacional para impulsar proyectos de interés compartido.

Entre las iniciativas mencionadas, destacó el fortalecimiento del puerto de Ilo como una alternativa de salida comercial para Bolivia.

También informó sobre el impulso al proyecto Huaqui, en Desaguadero, con el propósito de desarrollar una conexión ferroviaria estratégica a través de Puno.

Rodrigo Paz Pereira indicó, además, que la carretera Cobija-Extrema facilitará la integración del norte amazónico boliviano con Brasil y Perú. Según explicó, esta obra reducirá en 350 kilómetros el trayecto hacia el puerto de Chancay y favorecerá el desarrollo de los departamentos de Beni y Pando.

Buenas noticias para el país. Hemos logrado retomar con fuerza la relación estratégica con el Perú, una hermandad que vuelve a ser prioridad. Reactivamos el Gabinete Binacional para concretar proyectos que cambiarán nuestra historia.

​Avanzamos en logística y soberanía comercial… pic.twitter.com/1AEQWRlrkz — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) July 29, 2026