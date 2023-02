El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo Vela, sostuvo que la decisión de adelantar o no las elecciones generales depende solo del Congreso de la República un poder del Estado diferente de su jurisdicción, y que solo dependerá de ellos la decisión de que los comicios se realicen este año.

MIRA AQUÍ: Exministro Willy Huerta contó todo lo que sucedió en el Despacho Presidencial el día del golpe de Estado de Pedro Castillo

“Los señores congresistas saben de la alta responsabilidad que tienen con el país y ellos sabrán decidir lo que le corresponde”, sostuvo el titular del PJ.

Asimismo, Arévalo brindó su respaldo a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgarle medidas de protección tras su lucha contra la corrupción

“La señora fiscal de la Nación está realizado un trabajo muy adecuado en la lucha contra la corrupción y si la Corte está dictando medidas a su protección lo que diga la Corte se cumple, no hay nada que discutir” dijo.

En otro momento, negó que exista algún interés político detrás del fallo judicial que -en primera instancia- dictó cuatro años de prisión efectiva contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, además de otros cinco funcionarios por el delito de colusión en agravio del Estado.

“Ningún juez emite resoluciones de carácter político. Los jueces (del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado de Corrupción de Funcionarios de Junín) han actuado de acuerdo a sus atribuciones. Además, él (Cerrón) puede apelar”, acotó.

En esa misma línea, Arévalo Vela señaló que los jueces gozan de total independencia en sus decisiones y que él no es jefe los magistrados. “Yo no soy el jefe de los jueces, ellos son independientes y si toman una decisión arbitraria van a responder. Las decisiones judiciales no les pueden gustar, pero son decisiones judiciales y se respetan”, afirmó.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA:

Alejandro Cavero sobre Dina Boluarte: “Está demostrando que no está en la capacidad de gobernar”

Ministro de Educación sobre protestantes: “Se dejan manipular por azuzadores profesionales”

Proyecto de ley plantea prisión preventiva para deudores de pensión de alimentos

Martha Moyano: “Si Dina Boluarte renuncia estaría entregando el país al Movadef”

Pleno del Congreso aprueba declarar persona no grata a Evo Morales

Dina Boluarte: lee la moción de vacancia completa y conoce sus argumentos

Silvia Monteza: “La Policía debe identificar y detener a las personas que incendiaron instituciones del Estado”

Marleny Portero sobre Dina Boluarte: “Creo que a veces el poder nos queda muy grande”

VIDEO RECOMENDADO: