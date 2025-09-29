El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, expresó su inquietud por la ausencia de una auditoría externa que supervise el sistema de voto digital, cuya aplicación piloto está programada para las próximas elecciones.

El magistrado recordó que el plazo para contratar a la empresa encargada de la auditoría vence el 15 de octubre y, hasta la fecha, no se ha concretado la selección.

Esta situación genera preocupación debido a que la prueba está diseñada para más de dos millones de ciudadanos, una cifra que, según comparaciones internacionales, resulta considerablemente superior a la empleada en fases iniciales de otros países, donde rara vez se supera a 5.000 electores.

Burneo insistió en que la confianza ciudadana es la base de cualquier modalidad de sufragio. Recalcó que la institución que dirige tendrá la última palabra sobre la implementación del voto digital y que la decisión se tomará bajo criterios de independencia y profesionalismo.

“Lo que no queremos es que, por un incipiente desarrollo informático, este voto digital fracase y afecte la confianza ciudadana”, señaló.

Paralelamente, el JNE avanza en sus funciones habituales. Los jurados electorales especiales ya revisan miles de expedientes vinculados a partidos políticos y autoridades locales.

Tales resoluciones podrán ser apeladas ante el pleno del jurado, que actúa como segunda y última instancia. Además, se despliegan fiscalizadores en diversas regiones del país con el objetivo de supervisar campañas y el financiamiento político.

En cuanto a la inscripción de organizaciones, Burneo mencionó que casos como el de Unidad Popular se encuentran en instancias judiciales a través de procesos competenciales y acciones de amparo.

Pese a ello, aseguró que el cronograma electoral se mantiene firme y no se modificará, aun si surgen nuevas decisiones judiciales.

El titular del JNE también se refirió a distritos como Pión y Ninabamba, donde no se han podido elegir autoridades en repetidas convocatorias.

Indicó que la situación será evaluada por el pleno y recordó que existe un proyecto de ley orientado a evitar elecciones complementarias reiteradas.