En su segunda noche bajo estado de emergencia, el presidente José Jerí supervisó operativos de seguridad en las zonas más afectadas por la delincuencia en el Callao, donde recibió tanto reclamos como muestras de apoyo de los vecinos.

La visita se produjo horas después de que el Congreso otorgara el voto de confianza a su gabinete ministerial. En este contexto, Jerí aseguró que la medida adoptada por su gobierno no será meramente declarativa.

“Esta vez el estado de emergencia tendrá resultados positivos”, afirmó durante su recorrido, remarcando que su gestión “no permitirá que la criminalidad siga imponiéndose en el país”.

El Callao atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de inseguridad, por lo que la presencia del mandatario fue interpretada por muchos como una señal de acción y acercamiento al clamor ciudadano.

Reuniones y supervisión en zonas críticas

La comitiva presidencial contó con la presencia del alcalde provincial Pedro Spadaro, el gobernador regional Ciro Castillo y la congresista Patricia Chirinos, quienes acompañaron parte del trayecto y dialogaron sobre el despliegue de fuerzas del orden.

Jerí recorrió sectores de La Perla, Callao Cercado y Ventanilla, donde constató el despliegue policial y conversó con vecinos que exigieron mayor presencia del Estado en las calles.

El caso Ariana marcó la jornada

Un momento de profunda tensión se vivió cuando la madre de Ariana, la joven bailarina de 19 años asesinada el último fin de semana, irrumpió en llanto frente al presidente. Su reclamo por justicia se ha convertido en símbolo de la lucha contra la violencia en el primer puerto.

La mujer pidió acciones inmediatas para evitar nuevas tragedias como la de su hija, lo que generó silencio y consternación entre los asistentes.

