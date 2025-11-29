El presidente José Jerí arribó a Tumbes para desarrollar una serie de actividades oficiales en esta región del norte del país.

En el lugar, el jefe de Estado fue saludado por el gobernador regional Segismundo Cruces y por el alcalde de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro. También participaron otras autoridades locales que se sumaron a la comitiva de recepción.

El mandatario llegó acompañado por los ministros de Defensa, César Díaz, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. Asimismo, asistieron congresistas de diversas bancadas vinculados a la representación de esta región.

Con esta actividad, se concreta la sexta visita del presidente Jerí a una región del país como parte de su recorrido por distintas zonas para atender agendas oficiales.