Los presidentes de las cortes superiores de justicia del país expresaron su respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y reafirmaron su compromiso con la defensa de la independencia judicial.

A través de un pronunciamiento, también manifestaron su preocupación por las iniciativas legislativas y los cuestionamientos dirigidos al sistema de justicia.

En el comunicado, los magistrados señalaron que la independencia, la imparcialidad y el respeto a la Constitución y la ley son garantías fundamentales para proteger los derechos de la ciudadanía.

También sostuvieron que las reformas al sistema judicial deben impulsarse mediante un diálogo técnico, responsable y acorde con el marco constitucional.

Los titulares de las cortes advirtieron que existen propuestas que podrían afectar la independencia funcional de los jueces o condicionar el ejercicio de la función jurisdiccional.