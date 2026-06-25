Los presidentes de las cortes superiores de justicia del país expresaron su respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y reafirmaron su compromiso con la defensa de la independencia judicial.
A través de un pronunciamiento, también manifestaron su preocupación por las iniciativas legislativas y los cuestionamientos dirigidos al sistema de justicia.
En el comunicado, los magistrados señalaron que la independencia, la imparcialidad y el respeto a la Constitución y la ley son garantías fundamentales para proteger los derechos de la ciudadanía.
También sostuvieron que las reformas al sistema judicial deben impulsarse mediante un diálogo técnico, responsable y acorde con el marco constitucional.
Los titulares de las cortes advirtieron que existen propuestas que podrían afectar la independencia funcional de los jueces o condicionar el ejercicio de la función jurisdiccional.
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