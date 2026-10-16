El ministro de Defensa informó que las Fuerzas Armadas movilizan personal, maquinaria pesada y buques multipropósito para apoyar las labores de preparación frente al fenómeno climático.
El ministro de Defensa informó que las Fuerzas Armadas movilizan personal, maquinaria pesada y buques multipropósito para apoyar las labores de preparación frente al fenómeno climático.

Las Fuerzas Armadas han desplegado recursos para atender posibles emergencias vinculadas al fenómeno El Niño en distintas regiones del país.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, estará a cargo de coordinar la respuesta en Piura y Tumbes, según informó Marco Vinelli, titular de Desarrollo Agrario y Riego y presidente de la comisión gubernamental encargada de estas acciones.

Como parte del despliegue, batallones del Ejército acompañan los trabajos con maquinaria pesada para limpiar y descolmatar ríos. Belaunde precisó que la Marina de Guerra también dispone de los buques multipropósito Talara, Pisco, Chimbote, Paita y Tacna, que cuentan con camas hospitalarias, quirófanos y plantas desalinizadoras.

El Ministerio de Defensa, a través del Ejército, interviene actualmente en 20 puntos críticos de ríos en Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica. Estas labores buscan facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de desbordes que puedan perjudicar a pobladores, viviendas, terrenos agrícolas e infraestructura.

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