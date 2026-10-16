Las Fuerzas Armadas han desplegado recursos para atender posibles emergencias vinculadas al fenómeno El Niño en distintas regiones del país.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, estará a cargo de coordinar la respuesta en Piura y Tumbes, según informó Marco Vinelli, titular de Desarrollo Agrario y Riego y presidente de la comisión gubernamental encargada de estas acciones.

Como parte del despliegue, batallones del Ejército acompañan los trabajos con maquinaria pesada para limpiar y descolmatar ríos. Belaunde precisó que la Marina de Guerra también dispone de los buques multipropósito Talara, Pisco, Chimbote, Paita y Tacna, que cuentan con camas hospitalarias, quirófanos y plantas desalinizadoras.

El Ministerio de Defensa, a través del Ejército, interviene actualmente en 20 puntos críticos de ríos en Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica. Estas labores buscan facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de desbordes que puedan perjudicar a pobladores, viviendas, terrenos agrícolas e infraestructura.