Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Rafael Belaunde explicó que el cambio apunta a precisar las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas podrían intervenir frente a organizaciones criminales.
“Buscamos precisar los criterios que permitan determinar cuándo una organización criminal pueda ser considerada un grupo hostil, a efectos de fortalecer el marco jurídico para la intervención de las Fuerzas Armadas”, explicó el titular del sector.
La propuesta contempla incluir bajo esta categoría a organizaciones transnacionales como ‘Comando Vermelho’, ‘Los Choneros’ y ‘Tren de Aragua’, así como a megabandas nacionales como ‘Los Gallegos’, ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauria’.
De concretarse la modificación, estas estructuras podrían ser consideradas “objetivos militares”, mientras las FF. AA. actuarían en apoyo de la Policía y bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario.
Belaunde cuestionó que las condiciones vigentes sean “muy restrictivos” para considerar como grupos hostiles a organizaciones criminales con estructuras nacionales o transnacionales y capacidad letal contra civiles.
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