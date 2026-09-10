Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Rafael Belaunde explicó que el cambio apunta a precisar las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas podrían intervenir frente a organizaciones criminales.

“Buscamos precisar los criterios que permitan determinar cuándo una organización criminal pueda ser considerada un grupo hostil, a efectos de fortalecer el marco jurídico para la intervención de las Fuerzas Armadas”, explicó el titular del sector.

La propuesta contempla incluir bajo esta categoría a organizaciones transnacionales como ‘Comando Vermelho’, ‘Los Choneros’ y ‘Tren de Aragua’, así como a megabandas nacionales como ‘Los Gallegos’, ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauria’.

De concretarse la modificación, estas estructuras podrían ser consideradas “objetivos militares”, mientras las FF. AA. actuarían en apoyo de la Policía y bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario.

Belaunde cuestionó que las condiciones vigentes sean “muy restrictivos” para considerar como grupos hostiles a organizaciones criminales con estructuras nacionales o transnacionales y capacidad letal contra civiles.