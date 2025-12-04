Rafael López Aliaga afirmó que Rutas de Lima incurrió en “un delito flagrante” tras suspender sus operaciones en la capital y pretender cerrar el túnel Benavides, acción que finalmente fue frustrada por efectivos de la Policía y personal de Serenazgo.

“Es un delito flagrante lo que ha cometido Rutas de Lima. Le digo claramente que es un delito. Imagínense que en Nueva York un concesionario deje tirado una concesión. Ellos siguen siendo parte de la concesión. Entonces, han dejado tirado y han querido cerrar el túnel Benavides. Van a tener que responder penalmente y en mi opinión civilmente también, porque ese daño a la ciudad de Lima es gravísimo. Son varios miles de millones de soles que tienen que pagar”, manifestó a RPP.

Dicho pronunciamiento se dio después de que participara en la Cumbre de Comunicación Política, Empresarial y Gubernamental del Perú (EDIRCOM).

Cabe recordar que Rutas de Lima comunicó oficialmente la suspensión de sus operaciones, argumentando que se encuentra “imposibilitada para seguir haciéndolo”.

La empresa concesionaria señaló que, aunque en los últimos días sostuvo reuniones técnicas con la Municipalidad de Lima, “aún no se han efectuado coordinaciones concretas” con el municipio “vinculadas con la transferencia de las operaciones de la concesión”.