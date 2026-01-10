Durante un acto político en el distrito 26 de Octubre, en la región Piura, Rafael López Aliaga lanzó duras críticas contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que lo ha sancionado en más de una oportunidad.
El excandidato presidencial rechazó públicamente las multas impuestas por el organismo electoral, relacionadas con observaciones a su hoja de vida. En ese contexto, manifestó que no le genera preocupación recibir nuevas sanciones por parte del JNE.
“Los señores del jurado que están por acá, no les tengo ningún miedo. Pónganme otra multa más. Ya me han puesto 20 multas. Sigan poniéndome multa”, expresó López Aliaga durante su discurso.
La actividad formó parte de una gira política de dos días en Piura, donde López Aliaga recorrió distintos asentamientos humanos y presentó a los candidatos al Congreso de Renovación Popular, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados.
