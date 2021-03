Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla es un candidato pocas veces visto en un proceso electoral presidencial. No es el típico peruano, todo lo contrario, es un millonario que no tiene esposa, ni hijos. Es miembro del Opus Dei, practica el celibato desde los 19 años y hasta tiene anillo de fidelidad con Dios. Reza todos los días el rosario y recibe la eucaristía. Sus propuestas radicales han atraído a un sector del electorado y esa aceptación le ha hecho subir en las encuestas de intención de voto.

¿Quién es Rafael López Aliga?

Es un ingeniero industrial y empresario de 59 años que nació un 11 de febrero de 1961 en Lima, pero fue criado en Lambayeque. Hijo de Fernando López Aliaga y Paula Cazorla, ambos ingenieros químicos. Estudió ingeniería industrial en la Universidad de Piura y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad del Pacífico. También estuvo en el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura.

Antes de la campaña, se dedicó a la docencia universitaria y al rubro de las finanzas. Ha llegado a fundar varias empresas del rubro hotelero, trenes, hidroeléctricas, galerías comerciales y colegios sin fines de lucro. Su riqueza supera mil millones de dólares, incluso en varias entrevistas el mismo López Aliaga dijo que es más rico que César Acuña.

Empresas de Rafael López Aliaga

En 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori se privatizaron muchas empresas del Estado, entre ellas PeruRail. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entregó la concesión del ferrocarril del Sur (ruta de Matarani - Arequipa, hasta Machu Picchu en Cusco) por 30 años a la empresa Ferrocarril Transandino SA. Fetransa, empresa donde López Aliaga tiene un alto cargo directivo.

En esta campaña López Aliaga se ha ganado la fama de ser un evasor de impuestos. El candidato es dueño del 90.91% de acciones de la compañía Perú Hotel Holding que está conformada por cuatro empresas deudoras a la Sunat; Perú Holding de Turismo (debe S/ 7´839.086), Perú Hotel (debe S/76.151), Perú Hotel Machu Picchu (debe S/2´861.551) y Marsano Palace (debe S/97.786).

Otras empresas ligadas a López que también arrastran deudas con la Sunat son Peruval Corp (debe S/17´023.789) y Peruval Inmobiliaria (debe S/ 592.252).

El candidato ha dado varias versiones sobre lo que reporta la Sunat. Primero dijo que eran deudas viejas y que prescribieron, luego que no eran ciertas que esas deudas se la creo Montesinos (Ex asesor de Fujimori) y después afirmó que era parte de una contra campaña del Gobierno de turno.

Hace poco ha declarado que sus abogados ya tomaron el caso para confrontar a la Sunat, sin embargo, es necesario recordar que en el 2017 el Ministerio Público le abrió investigación por presunto lavado de dinero en el caso Panama Papers, por dos empresas no habría tributado por rentas de fuente extranjera.

Hoja de vida de Rafael López Aliaga

De acuerdo a su hoja de vida en el 2004 se inscribió en Solidaridad Nacional. Ganó las elecciones del 2006 para ser regidor provincial de Lima por el partido, Alianza Electoral Unidad Nacional (integrado por Solidaridad Nacional y el Partido Popular Cristiano). En las elecciones del 2011 postuló al Congreso con la misma alianza, pero no fue elegido. De Solidaridad Nacional ya no queda nada, el partido tiene nuevo color, nuevo nombre y nuevo líder. Cambio el amarillo por el celeste, ahora se llama Renovación Popular y lo lidera López Aliaga.

El candidato no registra sentencias en su hoja de vida. Sus ingresos anuales del sector público son de S/6.345, mientras que, del sector privado percibe S/421.976 y por rentas y bienes S/7′220.660. El total de sus ingresos anuales ascienden S/ 7′648.981. Entre sus propiedades reportó un balneario en Lima, un predio en Miraflores, otros predios en Lima y un vehículo. Por este patrimonio y otros, dice que es más rico que acuña.

Plan de gobierno y campaña de Rafael López Aliaga

López Aliaga pregona que tiene un plan de gobierno con mil páginas, pero el documento que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo tiene 29 páginas. El partido Renovación Popular se define como una organización política, humanista y cristiana. Propone el “Plan Marshall” para reactivar la economía.

Entre sus compromisos está disminuir los índices de pobreza extrema y desnutrición por medio de canastas básicas. Aumentará los lugares de esparcimiento familiar y mejorará las viviendas populares con un sistema de crédito para las mujeres emprendedoras.

En todos los lugares que visita siempre repite que de llegar al poder lo primero que hará es retirar a Odebrecht del país, incautar sus bienes y meter preso a todos los que están siendo investigados por corrupción. Sin embargo, cuando se le consultó por su abogado Humberto Abanto, investigado por presuntamente emitir laudos arbitrales a favor de Odebrecht a cambio de coimas, respondió que hasta que no esté sentenciado no es culpable.

Abanto representó a López Aliga ante JNE cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) determinó en primera instancia su exclusión de las Elecciones Generales del 2021.

Otra de sus propuestas es la reducción de 19 ministerios a 10, medida que asegura ahorrará al Estado S/ 80 mil millones en gastos corrientes. También evitará las consultorías externas. En los primeros 100 días trasladará la sede de la presidencia a Junín y los ministerios a diferentes regiones.

Postulantes de Rafael López Aliaga

Diario El Comercio reveló que varias de las candidaturas en Renovación Popular se dieron de manera improvisada. La candidata a la primera vice presidencia, Neldy Mendoza, confesó que se enteró que había sido designada para el cargo en una conferencia de prensa. Ella misma manifestó que le tomó por sorpresa el anuncio pero que lo asumió con responsabilidad.

El partido tiene al menos ocho personas que aspiran a ocupar una curul en el Congreso, representando a diferentes regiones, pero que viven en Lima. Se trata de personas que no hacen campaña y ni su propio entorno conoce de sus candidaturas.

Este grupo hay una familia entera que postula y otros que no conocen la región que representan y ni cuál es la labor congresal. La Unidad de Datos de El Comercio informó que el 71% de los afiliados del partido de Rafael López Aliaga se inscribió entre el 1 y 29 de setiembre. El 1% lo hizo un día antes que el JNE cerrara las inscripciones.

Declaraciones controversiales

El candidato presidencial que se autodenomina “Porky” (un personaje de dibujos animados de Warner Bros) se ha descrito como frontal y que no le teme a nada, pero al último momento canceló su participación en el debate que organizó Canal N. López no ha concentrado la atención por su plan de gobierno, sino por las declaraciones polémicas que da. Entre sus afirmaciones más controversiales están, darle atención en hotel cinco estrellas a una niña que ha sido ultrajada, porque no acepta el aborto en casos de violación.

Sobre el enfoque de género manifestó que es una ideología que destroza a las familias, la vida y la inocencia de los niños. No acepta la eutanasia como un derecho. Además de estás hay otras declaraciones polémicas que dio el candidato.

