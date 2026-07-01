Rafael López Aliaga remitió una carta al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para solicitar que se deje sin efecto su credencial como integrante de la Cámara de Senadores.

En el documento también pidió que se convoque al candidato no proclamado que corresponda para asumir el escaño de Renovación Popular.

El excandidato presidencial señaló que el 19 de junio comunicó al Jurado Nacional de Elecciones su decisión de desistir de la proclamación y que el 22 de junio presentó un escrito similar ante la Oficialía Mayor del Congreso. Asimismo, indicó que el 30 de junio venció el plazo para presentar las declaraciones juradas y el formulario de datos personales exigidos a los senadores electos, requisitos que no entregó al haber decidido no incorporarse al cargo.

En su carta, López Aliaga sostuvo que no tiene sentido esperar la instalación formal del Senado para confirmar si jurará al cargo, ya que su decisión fue comunicada de manera anticipada.

“Esperar únicamente el acto formal de instalación implicaría mantener innecesariamente vacante un escaño cuya representación corresponde a la organización política y, en definitiva, a los ciudadanos que respaldaron nuestra candidatura en las urnas”, señaló.

Además, argumentó que el Reglamento del Congreso no contempla el caso de un senador electo que renuncia antes de asumir funciones y citó resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones como precedentes para sustentar su pedido.