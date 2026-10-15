El exministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, reveló que la presión laboral, el estrés y la falta de descanso fueron los principales motivos que lo llevaron a renunciar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cargo que ocupó durante menos de dos meses.

Durante una entrevista en Canal N, el exfuncionario aseguró que las exigencias diarias del sector llegaron a afectar sus horas de sueño y que su médico le recomendó no continuar bajo ese nivel de estrés.

“Yo dormía tres horas en la noche, me desvelaba, iba al escritorio, regresaba al día siguiente en el mismo plan. El médico me dijo que si seguía con este estrés, no se hacía responsable”, manifestó Rey al explicar las circunstancias que rodearon su salida.

Rafael Rey explica la presión que enfrentó como ministro de Transportes

El exministro señaló que una de las principales dificultades del cargo era atender diariamente los pedidos de distintas autoridades que buscaban acelerar la ejecución de obras públicas.

Según explicó, alcaldes distritales y provinciales, así como diputados y senadores, acudían al ministerio para solicitar proyectos de infraestructura en plazos reducidos.

“La intensidad que existe en el cargo de ese trabajo, la tensión en la que uno está constantemente, porque recibes todos los días a alcaldes distritales, provinciales, diputados, senadores, y todos, con mucha razón, exigiendo obras en infraestructura para estos meses”, afirmó.

Rey sostuvo que esa dinámica generaba una presión permanente y dificultaba que pudiera desconectarse de sus responsabilidades al finalizar la jornada laboral.

Exministro asegura que solo dormía tres horas al día

Durante la entrevista, Rafael Rey explicó que solía involucrarse intensamente en los problemas que debía resolver desde el ministerio.

Esa forma de asumir sus funciones, según su testimonio, provocó que redujera considerablemente sus horas de descanso.

El exfuncionario relató que se despertaba durante la madrugada para continuar trabajando y que al día siguiente repetía la misma rutina.

Ante esa situación, afirmó que recibió una advertencia de su médico sobre las consecuencias de mantener ese nivel de estrés.

Rey compara su experiencia en el MTC con sus anteriores ministerios

El exministro también comparó la presión que enfrentó en Transportes y Comunicaciones con sus anteriores experiencias al frente de los ministerios de la Producción y de Defensa, durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010.

Aseguró que, en esas gestiones, no experimentó el mismo nivel de exigencia que encontró en el MTC.

“Era más joven, hace casi 20 años. No tuve nunca la presión o el estrés que tuve en este ministerio”, expresó.

Rey explicó que, a su juicio, las labores en Producción y Defensa estaban más relacionadas con la planificación, mientras que en Transportes debía responder continuamente a solicitudes urgentes de infraestructura.

“En Producción y Defensa no tienes obras todos los días, es eventualmente, planificación y enfoque. Acá era estar a pie del cañón todo el día”, agregó.

¿Cuándo renunció Rafael Rey al Ministerio de Transportes?

Rafael Rey presentó su renuncia al MTC en septiembre de 2026, después de haber asumido la cartera el 28 de julio, al inicio del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Su salida fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 275-2026-PCM, fechada el 18 de septiembre y publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de ese mes.

En su carta de renuncia, el exministro había señalado que motivos de salud le impedían continuar desempeñando las responsabilidades del cargo con la dedicación requerida.

¿Quién reemplazó a Rafael Rey en el MTC?

Tras la renuncia de Rey, el Ejecutivo designó al economista José Angello Tangherlini Casal como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones.

La presidenta Keiko Fujimori le tomó juramento el 18 de septiembre en Palacio de Gobierno, durante una ceremonia en la que también estuvieron presentes integrantes del Gabinete Ministerial.

Tangherlini había desempeñado anteriormente funciones vinculadas con la regulación de servicios públicos, infraestructura de transporte y gestión pública.