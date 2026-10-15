El constitucionalista Luis Roel advirtió que la falta de límites claros en las atribuciones del Senado podría generar conflictos con la Cámara de Diputados durante la revisión del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

En entrevista con Canal N, el también y excongresista explicó que el predictamen del Senado incorpora medidas que no fueron aprobadas inicialmente por los diputados en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño .

El especialista advirtió que una interpretación amplia de las competencias senatoriales podría desnaturalizar las iniciativas y afectar la coordinación entre ambas cámaras.

Ante esta situación, Luis Roel planteó que el Tribunal Constitucional precise los límites del Senado para modificar e incorporar medidas legislativas. Asimismo, señaló que una reforma constitucional permitiría delimitar las competencias de ambas cámaras, aunque requeriría acuerdos políticos y mayorías calificadas.

“Grupos hostiles”

El excongresista también cuestionó la propuesta de calificar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles y permitir la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Alertó sobre los riesgos para la población civil en zonas urbanas y pidió definir con precisión los criterios para aplicar esta denominación y las reglas de actuación.

Además, expresó dudas sobre el mecanismo propuesto para que los ministros rindan cuentas ante el Senado 20 días después de emitir decretos legislativos, al considerar necesario garantizar la independencia del control parlamentario.

Luis Roel estimó que la votación del predictamen podría definirse por un margen estrecho, debido a la posibilidad de sumar nuevos respaldos parlamentarios.

Finalmente, insistió en la necesidad de establecer reglas claras que eviten conflictos institucionales y aseguren una adecuada coordinación entre el Senado y la Cámara de Diputados.

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