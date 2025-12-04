El abogado Raúl Noblecilla, representante legal de Betssy Chávez, fue retirado del pleno del Congreso durante el debate sobre la inhabilitación de los implicados en el golpe de Estado de diciembre del 2022.

La salida de Noblecilla se produjo tras emitir agravios contra ese poder del Estado.

Mientras ejercía la defensa de Chávez, Noblecilla lanzó críticas hacia la vacada expresidenta Dina Boluarte y Perú Libre . “Ustedes desprecian al pueblo, ustedes solamente aman sus intereses egoístas…”, señaló ante los legisladores.

Ante estas expresiones, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, lo conminó a retirarse.

Tras la respuesta “Yo insulto a todo el Congreso”, el titular de la sesión dio por concluida su intervención y ordenó su salida del hemiciclo.

