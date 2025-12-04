El abogado Raúl Noblecilla, representante legal de Betssy Chávez, fue retirado del pleno del Congreso durante el debate sobre la inhabilitación de los implicados en el golpe de Estado de diciembre del 2022.
La salida de Noblecilla se produjo tras emitir agravios contra ese poder del Estado.
Mientras ejercía la defensa de Chávez, Noblecilla lanzó críticas hacia la vacada expresidenta Dina Boluarte y Perú Libre. “Ustedes desprecian al pueblo, ustedes solamente aman sus intereses egoístas…”, señaló ante los legisladores.
Ante estas expresiones, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, lo conminó a retirarse.
Tras la respuesta “Yo insulto a todo el Congreso”, el titular de la sesión dio por concluida su intervención y ordenó su salida del hemiciclo.
Te puede interesar
- Presidente José Jerí: “Las personas sin documentos en regla no son bienvenidas en el país”
- Congreso autoriza viaje del presidente José Jerí a Ecuador para suscribir la Declaración de Quito
- Fiscalía de la Nación indica que promoverá acciones para destitución de Henry Amenábar ante la JNJ
- Pleno del Congreso rechaza informe de inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza
- IIMP exhorta a las bancadas del Congreso garantizar la objetividad en debate sobre el Reinfo
- Delia Espinoza denunció persecución política tras propuesta de inhabilitación en su contra