La Policía Nacional del Perú intensificó el resguardo en los exteriores de la embajada de México, lugar donde permanece Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros.

De acuerdo con la institución, la medida tiene como finalidad prevenir una eventual salida no autorizada durante las celebraciones de fin de año.

La residencia diplomática, ubicada en la avenida Coronel Pedro Portillo, en el distrito de San Isidro, es el espacio donde Chávez solicitó asilo político. El operativo policial se desplegó durante la madrugada y contempla vigilancia constante en el perímetro externo del inmueble.

Como parte del control del operativo, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, acudió a la sede diplomática para supervisar la cantidad de agentes asignados y las acciones de seguridad implementadas.

Las autoridades precisaron que el resguardo se realiza sin intervenir dentro del predio, en respeto al derecho internacional.