Los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el domingo 4 de octubre podrán votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 302,498 jóvenes forman parte de este grupo incluido en el padrón electoral.

Reniec precisó que la fecha de nacimiento determina la participación en los comicios. Quienes cumplan 18 años después del 4 de octubre no podrán sufragar en estas elecciones. El padrón electoral cerró el 7 de abril y contiene los datos de 26,314,724 electores.

Asimismo, 2,362,091 ciudadanos votarán por primera vez en las ERM 2026, al haber alcanzado la mayoría de edad después de las elecciones de 2022. Lima concentra el mayor número de nuevos electores, con 688,579, seguida de Piura, La Libertad, Cajamarca y Cusco.

El grupo de ciudadanos de 18 a 29 años suma 6,726,770 electores, equivalente al 25.56 % del padrón nacional, por lo que constituye el segmento etario con mayor presencia en estos comicios.

Reniec también informó que 78,262 ciudadanos mayores de edad figuran en el padrón con una fotografía correspondiente a cuando eran menores.

La entidad recomendó actualizar el DNI para facilitar la identificación, aunque aclaró que los cambios posteriores al cierre del padrón no modificarán la información utilizada en estas elecciones.

Finalmente, Reniec recordó que el DNI es el único documento válido para votar. Para las ERM 2026 se autorizó, además, el uso del DNI vencido hasta el 4 de octubre, así como de documentos de menor de edad en el caso de ciudadanos que ya cumplieron 18 años.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad