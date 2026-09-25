La Municipalidad Metropolitana de Lima continuará con las acciones legales relacionadas con el arbitraje por Rutas de Lima, según informó el alcalde Renzo Reggiardo.
El burgomaestre señaló que la comuna ya emitió un pronunciamiento sobre la resolución y mantiene sus pretensiones dentro del proceso.
De acuerdo con Reggiardo, el arbitraje contempla cinco puntos. Tres de ellos habrían resultado favorables para la Municipalidad de Lima, mientras que los otros dos son cuestionados por la comuna, que ha solicitado su nulidad como parte de las acciones que viene realizando.
“No nos preocupa lo que se ha fallado, tal vez está dentro del ámbito electoral, entendemos, pero nosotros seguimos firmes en nuestras pretensiones y este es un proceso que tiene para largo”, sostuvo el alcalde durante sus declaraciones a la prensa.
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