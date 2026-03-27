Desde este domingo, el personal de serenazgo de Lima empezará a utilizar armas no letales, entre ellas pistolas eléctricas, según anunció el alcalde Renzo Reggiardo. La medida se aplicará en el marco de la Semana Santa y tiene como objetivo reforzar las intervenciones ante situaciones de riesgo.

El alcalde indicó a Canal N que los agentes han sido capacitados previamente para el uso de estos equipos. Además, precisó que las intervenciones serán registradas mediante cámaras corporales, las cuales se activan de forma automática cuando se desenfunda el arma no letal.

Reggiardo detalló que la implementación de este sistema forma parte de una inversión que supera los 4 millones de soles en tasers y más de 2 millones en cámaras corporales.

También señaló que estas adquisiciones se realizaron tras la declaratoria de emergencia por seguridad ciudadana, lo que permitió agilizar los procesos.

Asimismo, informó que el sistema de videovigilancia de Lima ha pasado de 167 cámaras al inicio de su gestión a cerca de mil en la actualidad, con la proyección de llegar a 4.500 conectadas a un centro de control C5 en Las Malvinas.

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