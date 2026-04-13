La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el primer reporte oficial de resultados de las Elecciones Generales 2026. Según el avance preliminar, con 0.022 % de actas procesadas a nivel nacional, el candidato Rafael López Aliaga lidera la votación presidencial con 24.7% de los votos válidos.

En segundo lugar se ubica Jorge Nieto, con 15.9%, seguido de Keiko Fujimori con 11.6%.

La ONPE precisó que los resultados son preliminares y que el conteo oficial continuará en las próximas horas conforme se procesen las actas de todo el territorio nacional, incluyendo zonas alejadas y del exterior.

Resultados oficiales · ONPE 🗳️ Elecciones 2026 Actas procesadas 0.038 % Actualización en tiempo real · ONPE Va primero Rafael López Aliaga 24.7% 🗳️ Ver resultados completos en la ONPE →

ONPE responsabiliza a empresa Galaga por retraso de material electoral en Lima sur

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó a la empresa Servicios Generales Galaga por el retraso en la entrega del material electoral que afectó la apertura de diversos locales de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026.

Según informó la entidad mediante un comunicado, al menos 75 centros educativos, principalmente en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, fueron afectados por la demora en la llegada del material necesario para instalar las mesas de votación.

JNE reporta que 30% de mesas no fueron instaladas por retrasos en material electoral

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que un promedio del 30% de mesas de sufragio no fueron instaladas a nivel nacional durante la jornada de las Elecciones Generales 2026, debido a retrasos en la distribución del material electoral.

Durante un primer reporte oficial sobre el desarrollo del proceso electoral, el titular del JNE explicó que la demora en la instalación de mesas se originó por el incumplimiento de la empresa contratista encargada del traslado del material electoral, principalmente en diversas zonas de Lima Metropolitana.

Evaluarán responsabilidades administrativas y penales

“Al momento existe un promedio del 30% de mesas no instaladas a nivel nacional”, declaró Roberto Burneo durante su pronunciamiento.

El titular del JNE precisó que el balance final del total de mesas instaladas y otros detalles del proceso electoral serán comunicados posteriormente.