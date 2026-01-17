El candidato presidencial Roberto Chiabra sostuvo que el presidente José Jerí debe ser citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, a raíz de una reunión sin registro oficial que el mandatario mantuvo con un empresario chino en un restaurante.

Pese a sus cuestionamientos, Chiabra rechazó respaldar una eventual vacancia y afirmó: “Llegar a una vacancia sería alterar nuestra vida”. Desde Puerto Pizarro, en Tumbes.

El congresista advirtió que el encuentro podría generar consecuencias legales y señaló: “Quién sabe, hasta de orden legal, porque la fiscalía también puede actuar de oficio” , al referirse a la posibilidad de que se inicien investigaciones por el caso.

Durante su recorrido por Tumbes, Chiabra también planteó reducir la burocracia, fusionar ministerios y cerrar la frontera a extranjeros indocumentados.