El congresista Roberto Chiabra León solicitó al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Flavio Cruz Mamani, convocar con urgencia a representantes de entidades del Estado y especialistas en derecho penal y constitucional.

El objetivo es analizar un conjunto de leyes que, según diversos sectores, habrían debilitado la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.º 1290-2025-2026-RECHL/CR, fechado el 16 de octubre. En el documento, Chiabra plantea la necesidad de abrir un debate técnico sobre las denominadas “leyes procrimen”.

A través de su cuenta en la red social X, el legislador informó: “He solicitado, con carácter de urgencia, al presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, la revisión de las leyes denominadas ‘procrimen’, con la participación de expertos”.

Entre las disposiciones mencionadas se encuentran la Ley 32054, Ley 32181, Ley 31990, Ley 32104, Ley 31388, Ley 32130, Ley 32108 y Ley 32326. Según el oficio, estas normas habrían generado preocupación por su posible efecto en la reducción de sanciones o la concesión de beneficios procesales a investigados por delitos graves.

En ese sentido, Chiabra propone que la Comisión convoque a representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo.

También pide la participación de “renombrados juristas, expertos en materia penal y constitucional”, para determinar si la promulgación de dichas normas ha afectado los esfuerzos del Estado contra la criminalidad.

El documento, firmado digitalmente por el parlamentario, concluye con una solicitud de “convocatoria de mesa de trabajo con carácter muy urgente”.

