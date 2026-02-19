El candidato al Senado y a la Presidencia por Alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, se pronunció sobre la elección del presidente José María Balcázar Zelada y pidió que su gestión transitoria se enfoque en estabilidad institucional y económica.

“No se le pide que haga nada extraordinario, solamente lo que tiene que hacer: respetar el proceso electoral sin influir y que se reduzca la inseguridad”, declaró.

Ejecución del presupuesto y confianza empresarial

Chiabra sostuvo que el mandatario debe asegurar continuidad en la gestión pública.

“Tiene que mantener la ejecución del presupuesto. Tiene que generar confianza a los empresarios”, afirmó.

Añadió que el principal reto del Ejecutivo será enfrentar la inseguridad ciudadana en los meses que restan hasta las elecciones generales.

Responsabilidades políticas

El candidato cuestionó a los sectores que promovieron la censura del anterior jefe de Estado y señaló que deben asumir las consecuencias del escenario actual.

“¿Quiénes son los responsables? Los que han causado esto y los que tienen este resultado”, expresó.

Gabinete con cambios parciales

Sobre una eventual recomposición del Consejo de Ministros, Chiabra recomendó mantener estabilidad con ajustes puntuales.

“Debe mantener el gabinete, hacer algunos cambios. No puede cambiar a todos”, indicó.

También aseguró que, si el presidente convoca a fuerzas políticas para abordar la crisis de inseguridad, su agrupación participará.

“Si hay un problema que tiene el Perú es la inseguridad. Si llama a los que saben, con gusto acudiré”, manifestó.