María Agüero sostuvo que la persecución a Vladimir Cerrón no es un caso aislado y que corresponde ejercer justicia con todos los gobiernos. Según la congresista, la medida debe extenderse también a otros políticos que, en su opinión, han sido perseguidos.
La parlamentaria señaló que otorgaría indulto no solo al expresidente Pedro Castillo, sino también a Gregorio Santos y a “grandes luchadores sociales” que considera invisibilizados por el sistema.
Agüero recordó que Perú Libre fue la única bancada que no aceptó el gobierno de Dina Boluarte y no participó en reuniones durante ese periodo. Precisó que la hora de la reunión con el presidente José María Balcázar será definida por el gobierno, como parte del protocolo oficial.
Finalmente, afirmó que Perú Libre tiene la responsabilidad de dar resultados a la población y que su posición política interpreta el escenario actual como una lucha de clases.
