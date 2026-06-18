El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que su agrupación y diversos movimientos sociales participarán este viernes en una jornada de protesta que, según indicó, se desarrollará dentro del marco constitucional y sin actos de violencia.

Explicó, durante la conferencia de prensa, que la movilización busca exigir transparencia en el sistema electoral y el reconocimiento de lo que considera la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

“Nosotros exigimos respeto, transparencia. Este proceso no ha concluido, no ha acabado”, manifestó.

Cuestiona cambios en procedimientos

Sánchez señaló que existen preocupaciones respecto al desarrollo del proceso electoral y expresó cuestionamientos sobre modificaciones en los procedimientos durante la segunda vuelta.

“Haber cambiado las reglas del proceso en la segunda vuelta, creemos que afecta no solo la la seguridad jurídica, sino también a ese mapa de verde de más de 1600 distritos, 16 regiones, así como una presencia importante de más de 160 provincias. Sentimos, como pueblo, que se estaría vulnerando por una grave afectación a la defensa de ese voto".

Asimismo, cuestionó la forma en cómo llegaron las actas y votos de peruanos en el extranjero. “Cambiar las reglas de juego, flexibilizando sin importar la cadena de custodia, con la demora excesiva, en el traslado ni siquiera presuntamente en valijas ni diplomáticas ni consulares, sino como cualquier carga consolidada”.

Durante su pronunciamiento, el candidato de Juntos por el Perú sostuvo que la ciudadanía se siente ganadora y afirmó que respaldará ese sentimiento por vías democráticas.

Invoca a la defensa del voto y rechaza la violencia

También señaló que su organización trabaja para evitar actos violentos durante la movilización.

“Mañana nos estamos organizando para que no haya infiltrados para que no haya ninguna acción de violencia y eso no estará de nuestro lado”, expresó.

Sánchez también manifestó su preocupación por diversas decisiones políticas y legislativas, las cuales, según dijo, no se ajustan a estándares democráticos.