José María Balcázar confirma viaje del papa León XIV al Perú para la primera quincena de noviembre

La visita del papa León XIV al Perú se realizaría durante la primera quincena de noviembre, según anunció el presidente José María Balcázar tras sostener una reunión con el sumo pontífice en la Ciudad del Vaticano.

De acuerdo con lo señalado por el jefe de Estado, el pontífice planea permanecer en territorio peruano entre ocho y diez días. El recorrido incluiría Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, además de una posible visita a Puno e Iquitos.

Balcázar destacó el vínculo que León XIV mantiene con Chiclayo y comentó que durante la conversación abordaron diversos temas, entre ellos aspectos culturales y gastronómicos de esa ciudad.

“Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, dijo el jefe de Estado en RPP.

Asimismo, el presidente indicó que el papa expresó su deseo de que exista mayor unidad entre los peruanos y que la actividad política esté orientada al futuro. También señaló que el pontífice conoce la situación electoral del país, así como los problemas de inseguridad y migración.